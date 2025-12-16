OCCUPAZIONE IN VALLE PELIGNA: MAGNACCA, “MASSIMA ATTENZIONE SU UN TERRITORIO VITALE PER L’ABRUZZO”

PESCARA – “Abbiamo ben chiara la situazione occupazionale che sta caratterizzando la Valle Peligna. Le difficoltà che stanno attraversando alcune aziende mettono a rischio posti di lavoro e l’economia di un intero territorio. Tutto questo ci preoccupa e ci responsabilizza nella misura in cui l’istituzione regionale è stata coinvolta. Seguiamo con grande attenzione gli sviluppi aziendali”.

Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca analizzando i diversi tavoli attivati in Regione che riguardano la Valle Peligna, nell’aquilano, e che vedono impegnato il servizio Crisi aziendali. Allo stato la sofferenza occupazionale investe le principali aziende del territorio quali Marelli, 3G, Sodecia e da ultimo l’annunciata chiusura del supermercato Coop di Sulmona.

“E’ necessario – ribadisce l’assessore – che le aziende comprendano la responsabilità sociale delle loro decisioni, non tenendo soltanto conto in modo particolare dei propri interessi economici e finanziari, ma dimostrino il rispetto necessario per un territorio che tanto ha dato negli anni all’economia della regione e che ha garantito quella capacità professionale sulla quale le aziende sono cresciute e realizzato fatturati. Per quanto ci riguarda abbiamo attivato tutte le procedure previste dalle normative in materia coinvolgendo anche la struttura di crisi del ministero dello Sviluppo economico, alta rimane l’attenzione, anche in collaborazione con le istituzioni locali, per porre in essere ogni utile intervento a salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità industriale”, conclude l’assessore Magnacca.