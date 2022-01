OCRE: DA DOMANI ENTRA IN SERVIZIO NUOVO SCUOLABUS DI ULTIMA GENERAZIONE

OCRE – Uno scuolabus di ultima generazione, prodotto appositamente per il trasporto degli alunni delle scuola primaria e infanzia che consente di ospitare 36 ragazzi più postazione per disabile con guide a pavimento, oltre ad accompagnatore e l’autista.

Entrerà in servizio da domani nel Comune di Ocre (L’Aquila), acquistato dall’Amministrazione comunale con un investimento di poco meno di 80mila euro.

L’allestimento richiesto prevede la presenza di tutti gli elevati standard di sicurezza e di comfort: dai freni a disco anteriori e posteriori alle ruote gemellari posteriori, dall’idroguida ai fari fendinebbia, al riscaldamento del vano passeggeri mediante termoconvettori, fino all’aria condizionata per l’autista e per i passeggeri.

“Il nuovo scuolabus – spiega il sindaco, Gianmatteo Riocci – era un obiettivo di questa Amministrazione comunale. Lo avevamo promesso ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie e abbiamo mantenuto l’impegno preso. Quest’anno stiamo proseguendo con gli investimenti a totale servizio della nostra scuola. Solo pochi giorni fa infatti, sono state acquistate e consegnate anche 5 nuove Lim da 75 di ultima generazione”.

“Come promesso abbiamo puntato molto su tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli studenti nonché alla cura e il miglioramento dei servizi offerti. La nostra scuola è davvero unica nel suo genere: location mozzafiato , struttura antisismica, mensa interna, laboratori extra curricolari, tempo pieno, pre e dopo scuola gratuiti …e tanto altro ancora”.

“Il tutto chiaramente è possibile anche grazie a tutto il personale docente guidato dal dirigente scolastico, il professor Antonio Lattanzi;

Visto l’imminente termine per la presentazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, invitiamo tutti a venire ad Ocre per visitare la nostra splendida scuola”.