OCULISTICA: A SULMONA DOPPIO NTERVENTO CHIRURGICO SU UN PAZIENTE CON SINDROME DI DOWN

SULMONA – Doppio, delicato, intervento chirurgico al reparto oculistica dell’ospedale di Sulmona su un paziente affetto da sindrome di Down: vitrectomia e asportazione bilaterale della cataratta.

Il caso, risalente ai mesi scorsi e riguardante un uomo con capacità visiva gravemente ridotta – si legge in una nota della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, ha richiesto particolare attenzione in sala operatoria. Infatti il chirurgo, il direttore del reparto, dottor Fabio Di Censo, in presenza di un paziente non collaborante a causa della patologia, ha dovuto adottare particolari cautele.

Nell’attuazione della concomitante operazione di vitrectomia (rimozione del corpo vitreo, il gel gelatinoso che riempie la cavità interna dell’occhio) e cataratta a entrambi gli occhi, si è fatto ricorso all’anestesia generale, anziché a quella locale come avviene in genere, di cui si è occupata la dottoressa Anna Maria De Santis.

Particolare attenzione è stata posta, nel caso specifico, ai rischi di carattere cardiaco legati alle caratteristiche del paziente, aspetto non secondario. L’uomo, residente in un’altra provincia della Regione, era quasi in condizione di cecità e quindi l’intervento non poteva essere ulteriormente differito.

“L’ospedale peligno, con la gestione chirurgica di un caso non ordinario, ha dimostrato di poter dare risposte anche a situazioni che vanno oltre i consueti livelli di assistenza perché necessitano di professionalità e, anche, di umanità – si legge ancora nella nota – A questo proposito, i familiari del paziente hanno voluto esprimere la loro gratitudine ai medici del reparto a tutti coloro che hanno partecipato all’intervento tramite una lettera di riconoscenza per l’impegno e l’attenzione dimostrati”.

“È stato tutto gestito nei minimi particolari – scrivono i familiari nella missiva – senza lasciare il più piccolo margine di dubbio. Vi siete prodigati con un’assistenza a dir poco eccellente. Ringrazio medici, reparto oculistica e staff per la grande professionalità”.