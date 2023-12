OCULISTICA: STIPULATA CONVENZIONE TRA UNISALUTE E OFTALMICA GRAN SASSO L’AQUILA, TERAPIE INNOVATIVE

L’AQUILA – Una convenzione con UNISALUTE, del Gruppo Unipol, la prima realtà assicurativa italiana, riguardante l’ampia sfera della vista per la diagnostica e gli interventi chirurgici, tra cui la cataratta e le degenerazioni maculari oltre a terapie innovative per il glaucoma: a stipulare la importante intesa è Oftalmica Gran Sasso, la clinica privata dell’occhio attiva dal 2009 all’Aquila.

Oftalmica Gran Sasso è una struttura sanitaria autorizzata dal Sistema sanitario nazionale-Regione Abruzzo e specializzata in tutte le patologie dell’occhio.

La struttura può contare sull’apporto di noti e stimati professionisti quali il dottor Dino D’Andrea, direttore sanitario della clinica, il dottor Stefano Gentile e il dottor Germano Genitti, oltre a molti altri consulenti oftalmologi; infatti il centro si avvale di collaborazioni e consulenze di importanti professionisti della sfera dell’occhio, tra cui medici del Policlinico Gemelli di Roma.

“Operiamo per assicurare servizi e prestazioni di assoluto valore attuando il principio della integrazione della offerta pubblica – spiega il dottor Gentile -. Da anni stiamo ottenendo degli ottimi risultati rimanendo fedeli al nostro credo. In questa direzione si inserisce l’importante accordo convenzionale raggiunto con UNISALUTE, un segnale della crescita della nostra struttura. Abbiamo dal 2009 un nostro programma di sviluppo e siamo arrivati ad un ottimo livello con la presenza di ottimi professionisti e l’ausilio di tecniche ed apparecchiature innovative”, conclude Gentile.

La struttura è stata realizzata a L’Aquila in via Rauco, 1, nel quartiere di Pettino: è costituita da tre ambulatori con riuniti per refrazione, OCT macula e perimetro computerizzato Zeiss per effettuare campi visivi. Nella zona chirurgica sono posizionati i laser per la cataratta secondaria e per la retina nonché alcuni laser innovativi per la terapia del glaucoma e delle degenerazioni maculari atrofiche. Infine, nella sala operatoria vengono utilizzati un microscopio Zeiss Lumera 700 e strumenti innovativi per gli interventi di cataratta, retina e vitrectomia. A breve è previsto il raddoppio delle dimensioni per offrire nuovi spazi e servizi ai pazienti.