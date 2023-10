“ODIO E’ SPORCO PIU’OSTILE”: ANCHE A PESCARA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CON GLI STUDENTI

PESCARA – Ace, leader nei detergenti per la casa e i tessuti e marchio di Fater, scende in campo a livello nazionale “per combattere contro lo sporco più ostile al mondo: l’odio”. Faranno tappa a Pescara domani, 20 ottobre, le due iniziative “Formula Anti-odio” e “Scendiamo in piazza”: la prima è un progetto finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tante forme di odio che colpiscono le persone, anche attraverso le scritte offensive che sporcano le nostre città; la seconda ha coinvolto le scuole in un concorso con l’obiettivo di riqualificare i luoghi scelti dagli studenti. Alla base del progetto ci sono i dati secondo cui nel centro Italia oltre il 50% della popolazione dichiara di aver subito un episodio di discriminazione.

L’iniziativa di sensibilizzazione di Ace si concretizzerà a Pescara attraverso la realizzazione del progetto presentato dagli alunni della Scuola Secondaria di primo grado ‘Vittoria Colonna’, vincitori del concorso. Il luogo scelto dagli studenti come spazio da riqualificare è il Parco Montessori. Al progetto di riqualificazione del parco si unisce quello contro l’odio che prevede un laboratorio sul linguaggio inclusivo e la rimozione di tutti riferimenti all’odio presenti nel parco grazie a uno speciale prodotto Ace rimuovi-graffiti e insulti, non in vendita.

L’evento, patrocinato dal Comune, andrà avanti dalle 8.30 alle 12.30; parteciperanno rappresentanti di Fater, Procter & Gamble e Angelini Industries. Pescara è la terza delle quattro tappe previste dall’iniziativa. Per la realizzazione dei due progetti Ace ha scelto di unirsi a Retake, associazione di volontariato specializzata nella riqualificazione urbana, e Diversity Lab, organizzazione impegnata a promuovere la cultura dell’inclusione e il valore dalla diversità nei media, nelle aziende e nella società civile. “Fater – afferma il general manager Antonio Fazzari – da sempre scommette su questo territorio e siamo orgogliosi di essere, a nostra volta, un punto di riferimento per i cittadini del luogo. Nel nostro lavoro ciò che ci guida è mettere le persone al primo posto”