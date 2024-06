ODONTOIATRIA SOCIALE A LANCIANO: A LUGLIO PARTE IL PROGETTO DELL’ASL

LANCIANO – Un riunito odontoiatrico da posizionare all’ospedale di Lanciano (Chieti), e un’équipe formata da odontoiatri, assistenti alla poltrona e igienisti dentali. Questa la dotazione messa in campo dall’INMP, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà, Ente pubblico vigilato dal Ministero della Salute, che ha avviato un programma di odontoiatria sociale in provincia di Chieti.

Il progetto, strutturato in collaborazione con la Asl, prima in Abruzzo a sperimentare questa sinergia è finalizzato ad assicurare la salute dentale a cittadini in condizione di fragilità, sia attraverso la fornitura gratuita di protesi mobili a chi è in condizione di edentulia, sia attraverso un’azione di prossimità con visite di prevenzione e counsellings sulla salute orale.

Il reclutamento dei pazienti aventi diritto, sia per condizioni cliniche che per reddito (ISEE inferiore a 10 mila euro), è in corso da marzo nei comuni delle Aree interne con un camper presente nei diversi Comuni accanto alla Casa della salute mobile, e che ha già effettuato oltre 500 visite, e selezionato 100 persone per la forniture delle protesi mobili.

L’attività clinica avrà inizio a luglio presso l’Odontoiatria dell’ospedale di Lanciano, dove sono attesi l’équipe dell’Istituto e l’installazione del riunito. A tal proposito una delegazione INMP, guidata dal Direttore Generale Cristiano Camponi, ha fatto visita in questi giorni al “Renzetti” all’unità operativa diretta da Gianni Di Girolamo per concordare calendario e programma, che sarà puntualmente illustrato alla data di avvio.