OFENA: E’ MORTO GIOVANNI GIULIANI, TITOLARE DEL RISTORO DI FONTE VETICA, ZIO DI EMILIANO PALMERI

L’AQUILA – Si è spento ieri pomeriggio, per una grave malattia, contro cui combatteva da mesi, Giovanni Giuliani, 67 anni, storico gestore della macelleria e ristoro Giuliani di Fonte Vetica, sul Gran Sasso, meta prediletta per tanti abruzzesi e turisti di tutta Italia e oltre.

E’ lo zio di Emiliano Palmeri, l’allevatore 28enne trovato ieri sera morto per impiccagione ad un albero, e che la notte tra il 19 e il 20 aprile scorsi era stato ritrovato in un uliveto di sua proprietà con una profonda ferita alla testa causata da una pistola di quelle utilizzate nei mattatoi per stordire o finire i capi di bestiame prima della macellazione.

A marzo era morta anche la madre di Giovanni Giuliani, Nunziata Petronio, 88 fondatrice del Ristoro, socievole e pronta a scherzare con tutti, “la nonna” è venuta a mancare.

Ad esprimere le condoglianze Dino Rossi, allevatore di Ofena, e presidente dell’associazione Cospa.

“Se ne va una grande persona, un grande ed onesto lavoratore, che amava la sua terra, da tutti benvoluto e apprezzato, una autentica istituzione. Per me è stato poi un caro amico, sin dall’infanzia. Un lutto che cade lo stesso giorno della drammatico rinvenimento del nipote Emiliano. Non resta che stringerci tutti con affetto e vicinanza intorno ai familiari, in un momento per loro così drammatico e orribile”.