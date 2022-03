OFENA: EUROPARLAMENTARE SERGIO BERLATO IN VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA “DAL CONTADINO”

L’AQUILA – Domani alle ore 16 presso l’azienda Dal contaDino di Ofena, in provincia dell’Aquila, verrà in visita Sergio Berlato europarlamentare di Fratelli d’Italia per la strutturazione dell’associazione per la cultura rurale

A renderlo noto Dino Rossi, referente dell’associazione per la cultura rurale (Acs), e titolare dell’azienda ContaDino.

“Nell’incontro saranno presenti rappresentanti di varie parti dell’Abruzzo e delle categorie che vivono l’ambiente, dove verranno trattati vari argomenti che stanno facendo morire le aree interne, come lo smart working che sta letteralmente boicottando le attività dell’entroterra abruzzese, La percentuale delle superficie delle aree protette, di cui non si conosce la realtà occupata nella nostra regione, una delle cause principali dei danni in agricoltura. I consorzi di bonifica, un salasso per le imprese agricole, i quali ospitano associazioni ambientali retribuite dalla regione Abruzzo con gravi ripercussioni in agricoltura ed infine il caro gasolio che riguarda non solo le imprese agricole, ma anche le attività di pesca marittima. Molte marinerie sono già ferme per il caro gasolio e ruota seguirà l’agricoltura”; si legge nella nota di Acs.