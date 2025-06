OFENA: IL 29 GIUGNO PARTE IL PROGETTO “MEMORIA E SOGNO, TRA TERRE DELLA BARONIA E VALLE DEL TIRINO”

OFENA – Sono ufficialmente iniziate le attività del progetto “Memorie e Sogno: tra le Terre della Baronia e la Valle del Tirino”, promosso dalla cooperativa sociale Realize con il sostegno del Comune dell’Aquila, nell’ambito del programma Restart Filone C. Il progetto coinvolge i Comuni di Ofena, Calascio, Capestrano, Castel del Monte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Santo Stefano di Sessanio tutti in provincia dell’Aquila.

L’iniziativa nasce per promuovere una visione integrata e condivisa dei territori, superando frammentazioni amministrative e stimolando una strategia culturale e turistica comune. In quest’ottica, il progetto prevede anche attività formative e informative gratuite rivolte ad associazioni e Pro Loco, per rafforzare le competenze e stimolare una partecipazione attiva allo sviluppo del territorio.

Elemento centrale del progetto sarà la mostra fotografica itinerante “Popoli e terre della lana”, un’opera di rilevanza internazionale già insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica e dedicata al tema della transumanza e alle sue connessioni tra paesaggi, culture e tradizioni. La mostra, infatti, collega idealmente Abruzzo, Puglia, Molise e Iran, offrendo una narrazione artistica di ampio respiro su una pratica millenaria che unisce territori e popoli.

Per lasciare un segno duraturo sui territori coinvolti, in ogni comune sarà realizzata un’installazione permanente dell’opera fotografica, contribuendo alla creazione di un itinerario culturale diffuso “Popoli e terre della Lana”.

Il primo evento pubblico del progetto è in programma a Ofena domenica 29 giugno a partire dalle ore 16,00, in occasione della seconda edizione di “VinOlia”, manifestazione a ingresso libero dedicata alla promozione delle eccellenze enogastronomiche della Valle del Tirino. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi produttori locali di vino e olio (tra cui Cataldi Madonna, Agricola Coletti, Esselè, Marco Rossi, Inalto, Gentile, Valeria Lancione, Olio di Nonno Tullio, Berlingieri Tartufi, Il Casale, Alfonso D’Alfonso, Alaterra, Rajca infusi e altri), con degustazioni, banchi d’assaggio, mostra mercato e attività per bambini.

Nel corso della giornata sarà possibile degustare anche Gin Bacco, distillato unico ricavato dalle vinacce di Montepulciano delle vigne di Ofena. Nato dalla collaborazione tra Realize Scs, Cantina Alaterra e Distillati e Liquori Srl, il Gin Bacco è un prodotto solidale cui parte ricavato viene devoluto alla sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi (Ens).