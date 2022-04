OFENA: MIGLIORANO CONDIZIONI 28ENNE FERITO CON PISTOLA ‘AMMAZZABUOI’, SI INDAGA PER TENTATO OMICIDIO

L’AQUILA – Migliorano le condizioni, dopo un delicato intervento chirurgico alla testa all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, di Emiliano Palmeri, 28 anni, giovane allevatore di Castel del Monte, ritrovato martedì in piena notte riverso in un uliveto di Ofena, grevemente ferito con un colpo di arma utilizzata nei mattatoi.

E’ figlio dell’ex vicesindaco Marcello Palmieri, è allevatore di cavalli a Campo Imperatore, e collabora nella nota macelleria Giuliani di Fontevetica.

La Procura dell’Aquila ha aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Serrate le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo dell’Aquila, della stazione di Capestrano e della Compagnia di Sulmona, e come riferisce il quotidiano Il Messaggero, sono state sequestrate armi simili a quella utilizzata per colpire il ragazzo alla testa. La persona indicata dalla vittima come presunto aggressore è risultato estraneo ai fatti trovandosi al momento della presunta aggressione al lavoro, e con un alibi di ferro.

Determinanti per le indagini potrebbero essere le numerose telecamere abilitate nella registrazione delle targhe delle auto in ingresso e uscita dal paese