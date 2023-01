OFENA: PASTORE DI 46 ANNI TROVATO MORTO IN CASA, SI ATTENDE PARERE MEDICO LEGALE

OFENA – È Mihai Atomulesei, 46 anni, originario della Romania, il pastore trovato senza vita ieri mattina a Ofena (L’Aquila).

È stato il coinquilino a fare la tragica scoperta e a dare l’allarme: l’uomo era riverso a terra senza vita, inutili i soccorsi del 118. Secondo gli inquirenti l’ipotesi più accreditata è che sia stato ucciso da un malore, che lo ha colpito mentre si trovava nella sua casa di Ofena, senza dargli scampo.

Il 46enne aveva qualche problema di salute. Sul suo corpo e nell’abitazione non sono stati trovati visibili segni di violenza o di colluttazione che possano far pensare ad altro. Ma gli inquirenti – a indagare sono i carabinieri di Sulmona – non vogliono tralasciare altre ipotesi: per vederci chiaro, riporta Il Centro, è stata richiesta una ricognizione cadaverica del medico legale che dovrà confermare la causa naturale della morte, oppure chiedere ulteriori accertamenti.

E così il paese di Ofena si ritrova di nuovo scossa da una tragica morte seguita da un’indagine. Meno di un anno fa, infatti, il giallo di Emidio Palmeri, l’allevatore di cavalli 28enne che prima fu trovato ferito alla testa da una pistola abbatti buoi, fu curato e dimesso dall’ospedale; poi, 27 giorni dopo, fu ritrovato senza vita vicino alla casa dei genitori.