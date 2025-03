OFFESE A SALVATI: D’INCECCO (LEGA), “SI CHIUDE VICENDA MOLTO TRISTE, VITTORIA PER TUTTE LE DONNE”

L’AQUILA – “Con le motivazioni rese note dal Tribunale di Sulmona si chiude una vicenda molto triste, che desta ancora sdegno e che non finiremo mai di condannare”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco commentando le motivazioni, rese note nelle ultime ore, alla sentenza con cui, nel giugno 2024, il Tribunale di Sulmona, ribaltando quanto stabilito in primo grado dal giudice di pace, ha condannato l’ex sindaco Bruno Di Masci per aver offeso, nel 2018, l’ex consigliere comunale Roberta Salvati durante una telefonata e in presenza di altre persone.

“Nel confronto politico il rispetto verso l’avversario non deve venir mai meno. Il dibattito deve rimanere civile e rispettoso. Alla collega Roberta Salvati torniamo ad esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza oltre che un ringraziamento per la battaglia che ha condotto in questi anni per sé ma anche per tutte le donne, che subiscono offese, ottenendo giustizia”, conclude D’Incecco.