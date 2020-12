OFFICINE SPERIMENTALI: INCONTRI ON LINE PER CURA DEL SE’ E DEL PIANETA E PER IL BUON VIVERE

RAIANO – Officine Sperimentali, con sede a Raiano nel cuore dell’Abruzzo per celebrare la nascita del proprio sito, www.officinesperimentali.com, (15 novembre 2020), propone una serie di incontri tematici che riguarderanno le pratiche del buon vivere, la cura del sé e del Pianeta.

“La situazione attuale di malattia, paura ed isolamento non ferma la divulgazione e l’Amore per Terra Madre e la sobrietà, oltre alla Passione per la manualità, le tradizioni, la cura del corpo e dell’anima … Così grazie alla piattaforma di Zoom e altre soluzioni online le Donne di Officine Sperimentali arrivano a casa tua. Basta iscriversi e potrai seguire da casa i nostri insegnamenti. Appena ci si potrà incontrare fisicamente i corsi si terranno – come già avvenuto sporadicamente e nel rispetto della sicurezza, quest’estate – nell’area del Parco Regionale Sirente Velino”, viene spiegato nella nota.

LE PROPOSTE ON LINE

“Le cure del sé. Vivere in armonia con il Pianeta”, tenuto da Daniela Di Bartolo, auto-produttrice, ricercatrice etnobotanica e donna delle erbe, riguarderà i rituali, raccolte consapevoli, cure, coccole, meditazioni, restando sempre in profondo contatto e in armonia con Madre Terra, attraverso la semplicità e l’essenzialità che fanno da linee guida nella sua vita. Daniela, grazie alla sua sapienza ed esperienza, guiderà in un cammino ricco e stimolante nel quale verranno illustrate delle buone pratiche, dalla raccolta delle erbe, al saper bilanciare il reale bisogno individuale alla disponibilità delle materie prime presenti sul territorio, all’imparare ad alimentarsi e curarsi con le erbe, riconoscere i ritmi stagionali di ciascun’erba, al prendersi cura dell’ambiente e di sé stesse/i. Ogni giovedí e, seppur ogni incontro è profondamente legato agli altri, ogni incontro costituisce una lezione a sé.

“Maharama-rame: l’antica arte del macramè” dal 27 dicembre. Maria Mariella, ingegnere e tessitrice, ci farà avvicinare a quest’antica arte di confezionare frange e fazzoletti in 8 incontri. Occorre pazienza e concentrazione.

“A briglie sciolte, racconti e scambi tra antropologia, etnobotanica e rituali”, 1 incontro al mese, il 10 gennaio prossimo appuntamento conduce l’antropologa Adriana Gandolfi. Si tratta di un percorso antropologico dedicato alla cultura tradizionale dell’Abruzzo rurale preindustriale, la società agro-pastorale dei nostri nonni. Rimembrando storie, usanze, saperi anticamente trasmessi oralmente nel passaggio generazionale per riscoprirne gli insegnamenti.

“Armonia e consapevolezza corporea” di Rossella Frozza, ideatrice di Armonia in movimento ed operatrice di Biodanza SRT. Con Armonia e Consapevolezza corporea vengono proposti degli esercizi, che derivano da tecniche e discipline differenti ma che sono stati pensati e strutturati in un modello organico coerente, in modo che ognuno possa acquisire maggiore consapevolezza corporea per recuperare la propria Armonia. Dal 23 gennaio per tre sabati consecutivi.

“Corso di Comunicazione Efficace. Le basi della Comunicazione Non Violenta” La Comunicazione Nonviolenta, detta anche Comunicazione Empatica, si basa sul principio che sentire empatia fa parte della nostra natura umana e che le strategie violente, siano esse fisiche o verbali, 6 incontri a partire da giovedì 4 febbraio diretti da Maria Teresa Di Francesco, Counselor Trainer Costellazioni Familiari e fondatrice della Scuola di formazione in Counseling Sistemico: “Liberi di Essere”.

Per info: https://www.officinesperimentali.com/eventi/ – Officine Sperimentali 366 9346630

