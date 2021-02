L’AQUILA – È il giorno dell’ultimo saluto a Gloria Ioannucci, tragicamente scomparsa a 26 anni lo scorso 10 febbraio, trovata senza vita nella sua abitazione all’Aquila.

I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Santo Stefano al Monte, a Pizzoli.

“Siamo fiduciosi che, nonostante il grandissimo dolore e il desiderio di molti di partecipare, tutti comprenderanno che la Chiesa, causa Covid, sarà riservata ai suoi genitori e ai suoi parenti che portiamo nel cuore in questi giorni così tristi – l’appello di don Claudio Tracanna – Raccomandiamo a tutti il rispetto delle norme anti-pandemia in ogni momento del commiato alla carissima Gloria”.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità aquilana che in queste ore si stringe intorno alla famiglia, molto stimata e conosciuta in città, tanti i messaggi di cordoglio sui social.

Non è stato necessario disporre l’autopsia in quanto è stata confermata l’ipotesi del gesto volontario le cui ragioni sarebbero contenute in un bigliettino lasciato dalla stessa ragazza.

Una tragedia che ha scosso l’intera città che in queste ore si stringe intorno alla famiglia, già profondamente segnata da un altro dolore: il padre Domenico Ioannucci, stimato imprenditore originario di Marruci di Pizzoli, titolare dell’azienda Autodemolizioni San Vittorino, due anni fa ha perso il fratello, Giuseppe Ioannucci, scomparso a 48 anni per un malore durante un’escursione sul Gran Sasso.

