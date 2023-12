OGGI A ROSETO “LA FESTA DEL SOCIALE”, BILANCIO E PROSPETTIVE PER POLITICHE A FAVORE PERSONE FRAGILI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Bilancio e prospettive future dell’azione della Regione Abruzzo a sostegno dei più fragili”: se ne parlerà domani, 27 dicembre, presso la sala conferenze dell’hotel Roses a Roseto degli Abruzzi (Teramo) durante “La Festa del Sociale” promossa dall’Assessorato al Sociale della Regione Abruzzo.

L’appuntamento è alle ore 17, presso la sala conferenze dell’hotel Roses a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Si incontreranno esperti del settore, dirigenti regionali e l’assessore regionale al Sociale, Pietro Quaresimale, che dibatteranno sullo stato dell’arte di un mondo molto complesso da leggere e delicato per fragilità di persone e famiglie.

“Abbiamo voluto celebrare la Festa del Sociale proprio in concomitanza della ricorrenza del Santo Natale per tracciare un bilancio ed indicare la via futura in un clima di spiritualità, condivisione e serenità proprie di questo periodo – ha spiegato l’assessore Quaresimale -. È innegabile che negli ultimi cinque anni un settore spesso abbandonato a se stesso è stato centrale per la Giunta regionale. Certo, si può fare di più, per questo ne parleremo direttamente con esperti ed addetti ai lavori”.

L’evento sarà aperto da una esibizione di “Fuori posto”, uno spettacolo di rappresentazione sull’inclusione sociale.