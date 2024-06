OGGI CONVEGNO SULLA GENOMICA ALL’AQUILA ORGANIZZATO DAL ROTARY CLUB

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila ha organizzato un importante convegno scientifico sulla genomica che si terrà oggi martedì 4 giugno alle ore 16:30 presso l’auditorium dell’ ANCE con il patrocinio del Comune dell’Aquila, dell’Università dell’Aquila, della ASL1, dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgici.

Fra le rivoluzioni tecnologie che stanno trasformando la vita, gli affari e l’economia del pianeta richiedono particolare attenzione quelle nel campo della biologia molecolare, nella genomica avanzata e nella genetica, per gli impatti diretti che avranno in vasti settori della scienza della vita con il potenziale di trasformare radicalmente la comprensione della biologia umana e migliorare la vita di milioni di persone Il sequenziamento del genoma umano completo, grazie al Progetto Genoma Umano, nel 2003, ha rappresentato una delle più grandi innovazioni nel campo della genomica, aprendo le porte a un potenziale rivoluzionario nel modo in cui comprendiamo e affrontiamo la biologia umana e la medicina.

La capacità di aggredire meglio gravi malattie e malformazioni genetiche, le terapie personalizzate basate sul profilo genetico di un individuo, la capacità di analizzare grandi dataset genomici, per identificare varianti genetiche e risposta ai farmaci, la capacità di predire le malattie genetiche prima che si manifestino e le importanti questioni etiche e morali legate alla privacy e alla discriminazione genetica sono affascinanti e complessi temi su cui il Rotary Club L’Aquila offre una riflessione in una conferenza dibattito con autorevoli esperti del settore sul tema, quali: la Dott.ssa Rosa Persia, Presidente Rotary Club L’Aquila, il Prof. Edoardo Alesse, Rettore Università degli Studi dell’Aquila, il Dott. Francesco Brancati, Ordinario di Genetica Medica e Direttore Genetica Medica Ospedale San Salvatore dell’Aquila, la Dott.ssa Chiara De Luca, Medico Genetista, Assegnista di Ricerca UNIVAQ, il Dott. Mattia Capulli, Biotecnologo, Professore docente di Embriologia ed Istologia presso UNIVAQ e co-fondatore di Dante Labs srl, la Dott.ssa Patrizia Masciovecchio, Specialista in Medicina Legale, già direttore UOC Medicina Legale ASL 1 Abruzzo, il Prof. Luciano Mutti, Professore di Oncologia presso UNIVAQ, Primario UOC Oncologia Ospedale San Salvatore ASL 1, il Dott. Franco Papola, Direttre UOC Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale ASL 1, il Dott. Vincenzo Salpietro Damiano, Ordinario di Pediatria, Direttore Scuola Specializzazione Pediatria e Clinica Pediatrica UNIVAQ e la Dott.ssa Maria Scimitarra, Dirigente Medico UOC Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale ASL1.

Moderatore dell’incontro il Dott. Paolo Castignani, Giornalista e Divulgatore Scientifico.