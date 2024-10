GRAN SASSO ACQUA: LAVORI URGENTI, OGGI POSSIBILE STOP A EROGAZIONE NELL’AREA SUBEQUANA

L’AQUILA – L’ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, in relazione a lavori di riparazione, urgenti e non programmati, dell’acquedotto “Gran Sasso” in località Fontecchio (AQ), è necessario interrompere l’erogazione idrica, in fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le 18.00 di lunedì 07 ottobre 2024.

Per effetto della suddetta necessità, potrebbero verificarsi interruzioni nei Comuni di Acciano, Fontecchio, Castelvecchio Subequo, Tione, Molina Aterno, nell’aquilano, precisando comunque fin d’ora che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità.