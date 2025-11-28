OGGI PRESENTAZIONE DEL VOLUME “SAGGI DI RELIGIOSITA’ AQUILANA” NELLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – “Saggi di religiosità aquilana. Dalle origini al ‘Giubileo’ 2025”, è un libro di Enrico Cavalli e Giuseppe Lalli, che verrà presentato oggi, venerdì 28 novembre 2025, alle ore 17:30 presso la Libreria Colacchi dell’Aquila. Interverranno gli autori, Prof. Enrico Cavalli e Dott. Giuseppe Lalli; modererà Dott. Fulgo Graziosi. Relatori: Don Renzo D’Ascenzo e Arch. Fabio Andreassi; letture a cura del Dott. Gianfranco Catone.

Un volume che arriva in un momento importante: da una parte gli ultimi mesi del Giubileo 2025 e, l’Aquila Capitale della Cultura 2026. Si tratta di un testo adatto a offrire una lettura rigorosa, aggiornata e radicata delle forme di spiritualità che hanno accompagnato la città per nove secoli.

