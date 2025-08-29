“OGNI CENTESIMO CONTA”: OIPA L’AQUILA RACCOGLIE LE MONETINE PER AIUTARE GLI ANIMALI BISOGNOSI

L’AQUILA – Anche le monete più piccole possono fare la differenza.

Dal 2018 le monete da 1 e 2 centesimi, i cosiddetti “bronzini”, non vengono più coniate e sono ormai sempre meno utilizzate nei pagamenti quotidiani. Molti esercizi commerciali, infatti, hanno smesso di accettarle.

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) – sezione dell’Aquila – ha quindi deciso di trasformarle in una risorsa concreta: raccolte in una certa quantità, le monetine possono essere convertite presso la Banca d’Italia in tagli più grandi, diventando così un sostegno diretto per le attività dell’associazione a favore degli animali bisognosi.

Chi desidera contribuire può consegnare i centesimi ai banchetti informativi Oipa oppure contattare il numero WhatsApp 377 6636361 per concordare la consegna.

Un gesto semplice, che non pesa ma che può aiutare a sostenere le cure e l’assistenza ai tanti “pelosi” di cui i volontari si prendono quotidianamente cura.

“Ogni centesimo conta”, ricordano dall’associazione, ringraziando quanti hanno già aderito all’iniziativa.