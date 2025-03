“OGNI GOCCIA VALE”: LE INIZIATIVE DELL’ACA PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

PESCARA – Una serie di appuntamenti per il mese di marzo, rivolti alle scuole e alla cittadinanza, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, indetta dall’Onu nel 1992, in programma il prossimo 22 marzo.

A presentarli, questa mattina, la presidente dell’ Azienda Comprensoriale Acquedottistica, Aca, Giovanna Brandelli, e il vicepresidente, Pierpaolo Canzano, nella Sala della Figlia di Iorio nel Palazzo della Provincia di Pescara.

Si chiama “Ogni Goccia Vale” l’iniziativa organizzata dalle 9 al Pala Becci di Pescara alla presenza della Regione Abruzzo, delle Province, dei sindaci, delle scuole e dei vari stakeholder.

Alla conferenza stampa di oggi hanno preso parte anche alcuni partner degli eventi, come il presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e l’ambasciatore del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga Fernando Di Fabrizio.

Le iniziative si svolgono in collaborazione anche con l’Ersi, l’Ufficio Scolastico Provinciale la Fondazione e l’Ordine degli Ingegneri e il Consorzio di Bonifica.

Da domani i tecnici e gli operatori dell’Aca andranno nelle scuole per spiegare agli alunni delle primarie il ciclo dell’acqua e per sensibilizzare i bambini ad un uso responsabile di questo bene prezioso. L’Aca ha consegnato anche un questionario nelle diciannove scuole aderenti all’iniziativa, che i bambini dovranno compilare in classe e in famiglia.

L’Azienda acquedottistica raggiungerà in questo mese i plessi della Direzione Didattica II Circolo di Montesilvano e dell’Istituto Comprensivo Città di Sant’Angelo, l’Istituto Comprensivo 4 di Chieti, l’Istituto Maestre Pie Filippini, l’Istituto Comprensivo 7, l’istituto Eugenia Ravasco e l’Istituto Comprensivo Rodari di Pescara, i plessi dell’Istituto Comprensivo di Manoppello, dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico e dell’Istituto Comprensivo Mambelli – Barnabei – L.Radice di Atri.

All’evento clou, in programma sabato 22 marzo, interverrà anche il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, i docenti universitari di Chieti, Pescara e Palermo e i tecnici e gli specialisti degli ordini professionali per parlare insieme di emergenza idrica, cambiamenti climatici, dei progetti dell’Aca sulla digitalizzazione delle reti idriche e sui finanziamenti ottenuti dalla BEI e dai fondi PNRR per migliorare l’efficienza e la resilienza del servizio idrico sul territorio.

Si parlerà anche del futuro dell’Azienda Acquedottistica che sta portando avanti delle opere importanti per migliorare il servizio.

Il 22 marzo verrà presentato in anteprima nazionale anche un video realizzato in collaborazione con la Scuola Nazionale del Cinema con l’obiettivo di raccontare la storia del processo idrico dalla sorgente fino alle case dei cittadini.

“Bisogna avere un approccio integrato – ha dichiarato la presidente dell’Aca Brandelli – per fare tutti rete e per dare più consapevolezza ai cittadini sui cambiamenti climatici, un tema spesso sottovalutato, sull’invecchiamento delle infrastrutture idriche e soprattutto sulle cattive abitudini di utilizzo dell’acqua, nonostante la nostra sia una regione con tantissima acqua. Siamo ancora in tempo per evitare una grave emergenza che abbiamo già assaggiato la scorsa estate, ma c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti su un consumo responsabile. Abbiamo coinvolto alle nostre iniziative le scuole, per dare la possibilità agli adulti del domani di un’educazione importante sull’utilizzo dell’acqua e numerosi enti, come il Consorzio di Bonifica, l’Ersi, i Parchi, la Regione, le Province e i sindaci per mettere a sistema tutte le nostre risorse e i nostri talenti al fine di tutelare e rendere sostenibile la gestione dell’acqua. Oggi paghiamo la mancanza di una cultura sull’utilizzo dell’acqua degli ultimi trent’anni, perché abbiamo sempre avuto a nostra disposizione un grande quantitativo, oggi però più che mai ogni goccia vale”.

“Nel 2024 c’è stata una crisi idrica mondiale senza precedenti e negli ultimi 50 anni non c’è stata mai nella regione un’emergenza del genere, causata dai cambiamenti climatici e da un uso spesso irresponsabile dell’acqua – ha spiegato il vice presidente Canzano – . Negli eventi organizzati nelle scuole e in quello del 22 marzo vogliamo lanciare un messaggio per far capire alla cittadinanza anche il valore dell’acqua dei nostri rubinetti, un’acqua oligominerale, cioè di montagna, non trattata, che arriva dalla sorgente con le stesse caratteristiche dell’acqua delle bottiglie che ogni giorno acquistiamo nei supermercati. Da domani partirà il nostro viaggio nelle scuole per spiegare ai bambini il ciclo idrico integrato dalla sorgente alla depurazione e alla fine consegneremo un attestato di “Guardiano dell’acqua”.

Il 22 marzo con “Ogni goccia vale” avremo il contributo del Ministero dell’Ambiente, con tre tavoli tecnici dove parleremo della condizione attuale delle nostre reti, del riuso e illustreremo i progetti e le iniziative dell’Aca che ha ricevuto fondi pari a 70 milioni tra PNRR e un importante finanziamento dalla BEI”.