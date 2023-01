OK A FONDI PNRR TRAMITE LA PROVINCIA PER LA PALESTRA DELL’ISTITUTO CROCETTI DI GIULIANOVA

GIULIANOVA – “Sono lieto di comunicare che la Provincia di Teramo, all’esito della partecipazione al Bando nazionale Pnrr denominato «Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”», ha ottenuto l’ulteriore finanziamento di euro 1.779.170,00 finalizzato alla riqualificazione della palestra dell’Istituto Superiore “Crocetti – Cerulli” di Giulianova”.

Lo afferma in una breve nota il consigliere provinciale Giovanni Luzii.

“In qualità di Consigliere delegato al Pnrr”, aggiunge, “non posso che rallegrarmi del completo finanziamento di tutti e tre i progetti presentati per agevolare lo sport nelle scuole, ringraziando in particolare il collega Jwan Costantini che si è speso senza riserve affinché tale occasione di sviluppo venisse colta anche per il prestigioso Istituto Crocetti, nel suo Comune di Giulianova”.

“Gli esiti del lavoro svolto dagli uffici provinciali sono motivo di grande soddisfazione per l’impegno e le capacità profuse, ben sapendo che ora occorre attenzionare la fase operativa, la quale necessita di rapidità ed efficienza, al fine di poter mettere a terra tali finanziamenti nel più breve tempo possibile”.

“Opportunità come queste offerte dal Pnrr sono imperdibili per determinare il miglioramento delle infrastrutture sportive annesse alle scuole, che consentono lo svolgimento di attività psicofisiche e relazionali fondamentali per lo sviluppo degli adolescenti, in quanto lo sport è salute, è cultura, è socializzazione, allontana i ragazzi dai pericoli della strada ed è un pilastro formativo della società”.

“La positiva valutazione progettuale da parte del Ministero dell’Istruzione”, conclude Luzii, “completa il quadro del patrimonio infrastrutturale sportivo-scolastico provinciale, nell’ottica dello sviluppo armonico delle scuole superiori e del miglioramento dell’offerta di servizi alle famiglie teramane”.

Teramo, 21 gennaio 2023