OK A MOZIONE DEL COMUNE DI GIULIANOVA: “RICONOSCERE STATO DI PALESTINA”

GIULIANOVA – Sono le due mozioni approvate da maggioranza e opposizione del Consiglio comunale di Giulianova (Teramo) che, riunitosi su richiesta della minoranza, aveva all’ordine del giorno proprio la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e l’adesione alla campagna R1pud1A.

Presenti in aula, tra gli altri, i consiglieri regionali Luciano D’Amico e Dino Pepe e il professor Luca Mastrocola che hanno dato il loro contributo. Nel corso del Consiglio comunale ampio dibattito alla presenza di numerosi cittadini che hanno seguito con attenzione e partecipazione. L’appello alle istituzioni nazionali e internazionali ad “affrontare con urgenza la drammatica crisi umanitaria di Gaza e ad agire attivamente per il raggiungimento di una pace giusta e duratura nel segno di ‘2 stati per 2 popoli’ è stato votato all’unanimità del consiglio. La mozione per l’adesione alla campagna di Emergency è stata approvata a maggioranza, con il voto di tutti i consiglieri di opposizione, del sindaco e di due consiglieri di maggioranza e l’astensione di tutti gli altri.

Per i gruppi consiliari che hanno richiesto la seduta – Il Cittadino Governante, Partito Democratico, Coltura Politica/NOs-Noi – si è trattato di “un momento altamente significativo che fa partire dalla città di Giulianova un appello unitario che speriamo venga raccolto anche da altri comuni e dalla Regione Abruzzo. Lo scopo è esercitare una pressione democratica affinché il nostro Paese e l’Unione Europea si impegnino con forza per ottenere rapidi e concreti risultati”.