OK A VARIANTE CON IMPATTO ZERO SULLA STATALE TRA VASTO E SAN SALVO: SODDISFATTA L’OPPOSIZIONE

VASTO – I consiglieri comunali e il Circolo Cittadino di Fratelli d’Italia di Vasto (Chieti) accolgono con sollievo la notizia che il sindaco Francesco Menna e il centrosinistra abbiano finalmente condiviso la realizzazione della variante a impatto zero per il tratto della SS16 tra Vasto e San Salvo, mettendo fine a anni di teatrini, demagogia e manifesti fuorvianti che rappresentavano ponti e gallerie mai previsti nel progetto.

“Questa confusione”, dicono, “ha rischiato di farci perdere importanti fondi per la realizzazione di un’opera che poteva essere risolta molto tempo fa. Come abbiamo sempre sostenuto, la variante a impatto zero, che si svilupperà dalla rotatoria dell’ex Ford fino a Buonanotte, rappresenta un buon compromesso per il nostro territorio, evitando infrastrutture invasive e mantenendo un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. Dopo anni di ostruzionismo, speriamo che questa scelta possa essere di buon auspicio per un futuro caratterizzato da maggiore concretezza e meno strumentalizzazioni. Il sindaco Menna ha ribadito che il Consiglio comunale e le forze di maggioranza hanno scongiurato l’ipotesi di ponti e gallerie all’altezza di Palazzo d’Avalos, approvando invece una strada a raso che si collegherà con la nuova arteria del futuro ospedale in località Buonanotte. Tuttavia, come spesso accade, Menna ha ringraziato solo la sua maggioranza, dimenticando che il centrodestra, a tutti i livelli, comunale e regionale, ha sempre respinto l’ipotesi di viadotti e gallerie risalente alla giunta D’Alfonso. Siamo soddisfatti che, dopo anni di discussioni inutili, si sia finalmente arrivati a una soluzione concreta. Tuttavia, rimane il rammarico per i ritardi causati dalla confusione creata dai “troppi no” che hanno rallentato il progetto e portato alla perdita di fondi importanti, che ora devono essere recuperati. Noi continueremo a vigilare affinché il progetto vada avanti senza ulteriori strumentalizzazioni, nell’interesse esclusivo della nostra comunità”.

Il documento è firmato dai Consiglieri Comunali di FDI Francesco Prospero, Guido Giangiacomo e Vincenzo Suriani e condiviso dal Coordinatore cittadino Piernicola Carlesi.