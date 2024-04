OK AL PIANO DEHORS AD AVEZZANO: COMUNE SOSTERRA’ LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

AVEZZANO – Varato dal Comune di Avezzano (L’Aquila) il Piano Dehors 2024 che, in sostanza, mantiene inalterate e conferma le scelte fatte già nell’anno passato dall’Amministrazione. La Giunta, infatti, dopo l’incontro con i rappresentanti di categoria svoltosi lo scorso 21 marzo, ha deciso di confermare sia la linea di apertura a questo tipo di strutture esterne, sia di sostegno alle attività commerciali.

Nella delibera appena approvata, infatti, l’Amministrazione Di Pangrazio ha deciso in primis di confermare la scelta di dare spazio ai commercianti e agli esercenti dei locali che intendano aprire dehors, soprattutto nel periodo primavera/estate. Strutture che, come noto, incentivano il movimento e la presenza di visitatori, turisti e persone dai centri vicini, soprattutto in centro, oltre a creare uno slancio in più per l’economia locale. Gli imprenditori interessati, quindi, potranno fare richiesta di occupazione di suolo pubblico al Comune e potranno pagare il relativo Cup (Canone Unico Patrimoniale), in tre rate. La prima rata al momento della concessione, la seconda rata entro il 30 giugno 2024 e la terza rata entro il 31 ottobre 2024. Ovviamente, le autorizzazioni per il 2024 saranno rilasciate solo a patto che i richiedenti siano in regola con il pagamento per l’annualità precedente, ovvero quella del 2023.

Ma il Comune di Avezzano ha pensato anche di confermare un beneficio già disposto lo scorso anno. Commercianti ed esercenti che abbiano intenzione di chiedere la concessione per l’installazione dei dehors per l’anno 2024, potranno avere un Cup dimezzato, se risulteranno in regola con il pagamento della Tari e, naturalmente, del Cup relativo alle annualità precedenti. Un’agevolazione che vuole andare incontro alle esigenze degli imprenditori commerciali cittadini in una fase di difficoltà che, purtroppo, continua ancora a far sentire i suoi effetti. Per ulteriori informazioni, domande e tutti gli adempimenti connessi alla richiesta e alla concessione delle autorizzazioni per i dehors, gli interessati possono rivolgersi al Suap del Comune di Avezzano dove sarà possibile gestire iter e procedura concessoria.