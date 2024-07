OK AL PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE A CARAPELLE

CARAPELLE CALVISIO – La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per il restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Carapelle Calvisio, in provincia dell’Aquila. L’edificio è stato danneggiato dal sisma del 2016, che ha provocato il ribaltamento della facciata e lesioni diffuse sui muri oltre a cedimenti fondali. Il valore degli interventi approvati è di 320 mila euro. “Ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il direttore dell’Usr Vincenzo Rivera e il vescovo Michele Fusco e l’Amministrazione Comunale perché insieme stiamo restituendo luoghi essenziali per la cultura, la spiritualità e la vita comunitaria dei nostri territori – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli -. Dopo tante false partenze l’approvazione dei progetti esecutivi è un chiaro segnale che il lavoro di squadra portato avanti a tutti i livelli è la chiave di volta per sbloccare la ricostruzione, sia pubblica che privata”. Il progetto prevede lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico, inclusi interventi in fondazione, iniezione di miscele leganti, risarcitura delle lesioni, nuova copertura in legno lamellare e acciaio, e restauro delle superfici interne ed esterne. Inoltre, verrà installato un nuovo impianto elettrico e saranno restaurati gli elementi decorativi. Il soggetto attuatore è la Diocesi di Sulmona-Valva.