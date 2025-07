OK DA GOVERNO A LEGGI REGIONALI SU CONSULTA GIOVANI, UCRAINA E AREA CELESTINIANA DI SULMONA

L’AQUILA – Sono tre le leggi della Regione Abruzzo passate al vaglio dell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 30 giugno. Su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, il Governo ha ritenuto valide sotto il profilo costituzionale, e quindi non impugnabili, le seguenti norme: l.r. 11/2025, “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo”; l.r. 12/2025, “Ratifica dell’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Amministrazione Militare regionale di Sumy dell’Ucraina”; l.r. 14/2025, “Norme per la valorizzazione, conservazione e promozione dell’Area Celestiniana di Sulmona (L’Aquila)”.

