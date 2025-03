REGIONE: OK DA CDM A LEGGE STABILITA’ 2025 E BILANCIO PREVISIONE 2025/2027

L’AQUILA – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso dell’ultima seduta, ha esaminato 15 leggi regionali tra le quali figuravano 3 provvedimenti della Regione Abruzzo per i quali non è stata disposta l’impugnazione, a seguito di una serie di chiarimenti forniti in sede di leale collaborazione.

Nello specifico, le leggi che hanno ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri sono la Legge di Stabilità regionale 2025, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025–2027 e il testo “Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni”.