OK DALLA CORTE CONTABILE AI RENDICONTI DEI GRUPPI REGIONALI DELLA LEGISLATURA USCENTE D’ABRUZZO

L’AQUILA – Sono tutti regolari i rendiconti dei Gruppi consiliari della XI Legislatura per l’anno 2023. Lo ha certificato la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte Conti e questa mattina l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha preso atto, all’unanimità, della conclusione della fase di controllo.

“Voglio ringraziare i Capigruppo della legislatura uscente per la meticolosità dimostrata nel tenere in ordine i conti, garantendo ineccepibili livelli di trasparenza e correttezza”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri. I documenti di rendiconto e le deliberazioni della Corte saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio. I Gruppi presenti durante la passata legislatura erano i seguenti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Abruzzo, Azione Politica, Gruppo Misto, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Abruzzo in Comune, Legnini Presidente. La riunione di oggi dell’Ufficio di Presidenza è la prima della XII Legislatura.

