OK DALLA GIUNTA COMUNALE AQUILANA AI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI RUGBY A PAGANICA E PIAZZA D’ARMI

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato due importanti progetti esecutivi destinati a potenziare l’impiantistica sportiva cittadina destinata al rugby, con un investimento complessivo di oltre 570mila euro. Il primo intervento riguarda il campo da rugby di Paganica, dove sarà realizzata una club house a servizio dell’impianto sportivo “Enrico Iovenitti”.

La nuova struttura rappresenta un tassello strategico nel percorso di riqualificazione dell’area e sarà finanziata grazie a risorse comunali per 200mila euro e fondi del Piano nazionale complementare al PNRR destinati ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, per ulteriori 211mila euro. Il secondo progetto, approvato con distinta deliberazione, prevede invece il completamento degli spogliatoi e la sistemazione dell’area antistante il campo di Piazza d’Armi, per un importo pari a 160mila euro, anch’esso coperto da fondi PNC.

“Con queste operazioni – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – proseguiamo con determinazione nel potenziamento delle infrastrutture sportive della città, rendendo gli impianti sempre più moderni, funzionali e accoglienti. Il sostegno concreto alle nostre società si traduce in luoghi migliori dove allenarsi, competere e crescere, contribuendo così anche alla coesione sociale e al benessere delle famiglie”. Gli interventi si inseriscono in un piano organico di valorizzazione delle strutture sportive cittadine, coerente con le linee di rigenerazione urbana sostenute dall’Amministrazione.

“Le recenti affermazioni delle nostre squadre – concludono Biondi e Colonna – sono anche il frutto di un lavoro di collaborazione e ascolto reciproco che parte dall’attenzione dell’ente locale e si traduce in risultati sportivi e partecipazione diffusa. Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità”.