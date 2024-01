OK DALLA REGIONE ALL’ACCORDO CON ASL E COMUNE DI VASTO PER REALIZZARE IL NUOVO OSPEDALE

L’AQUILA – La giunta regionale, riunita ieri in seduta straordinaria, ha approvato, su proposta del presidente Marco Marsilio, lo schema di accordo di programma tra Regione Abruzzo, Asl2 Lanciano Vasto Chieti e Comune per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Vasto (Chieti),

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale via libera al piano regionale della rete scolastica – Anno scolastico 2024-2025. Al via inoltre, su proposta dell’assessore alla sanità Nicoletta Verì, il progetto sulla raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa. Si tratta di una sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell’autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati, proposto dalla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila.