OK DECRETO SICUREZZA: D’ERAMO, “VITTORIA DELLA LEGA PER CITTADINI ONESTI E PAESE PIU’ GIUSTO”

L’AQUILA – “Una importante vittoria per tutti i cittadini onesti e per le forze dell’ordine, che oggi sanno di avere lo Stato dalla loro parte. Questo decreto difende gli ultimi, i fragili e gli anziani, e riafferma la legalità per un Paese più sicuro e più giusto”.

Con queste parole Luigi D’Eramo, aquilano, sottosegretario di Stato al Masaf, commenta l’approvazione definitiva in Senato del Decreto Sicurezza. “Un impegno che avevamo preso con gli abruzzesi e con tutti gli italiani – ricorda l’esponente della Lega – e che abbiamo mantenuto, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo posti. Il decreto introduce misure concrete e attese da tempo. Si interviene in modo deciso contro le occupazioni abusive che privano i legittimi proprietari del diritto alla propria abitazione. Si rafforza la tutela dei minori, vengono contrastate le truffe ai danni agli anziani, si garantisce maggiore tutela nei trasporti pubblici, si interviene contro scippi e borseggi; si danno più strumenti a difesa delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano per proteggere la nostra sicurezza. Lo Stato – conclude D’Eramo – torna a fare lo Stato”.