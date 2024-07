OK IL BILANCIO DI TUA CON UN ATTIVO DI 218MILA EURO. I COMPLIMENTI DI MARSILIO

PESCARA – La società di trasporto regionale TUA ha illustrato questa mattina i numeri del bilancio che si è chiuso con un avanzo di 218mila euro. Soddisfatto il presidente della Regione Marco Marsilio: “Esprimo la soddisfazione della Giunta per la nostra società di trasporto. Cinque anni fa la vetustà del parco mezzi era prossima ai 14 anni media e oggi la media sta arrivando ai dieci e lavoreremo con i nuovi acquisti per scendere. Abbiamo lavorato molto anche sul ferro oltre te che su gomma. Tutte le aziende del gruppo Tua sono in equilibrio. La divisione ferroviaria ha quasi raddoppiato i mezzi e con la linea per Roma abbiamo fatto un altro passo avanti importante. Trasferire da gomma a ferro il maggior numero di persone. Questo l’obiettivo su cui lavoreremo per il futuro. Abbiamo superato il 20% per ricavi da traffico che poche aziende possono vantare in Italia. E questo è un altro dato positivo che cercheremo ancora di incrementare. Per questo dico grazie all’azienda Tua per aver conseguito risultati così importanti”.

Il presidente di Tua Gabriele De Angelis sottolinea gli sforzi compiuti dall’azienda: “Chiudiamo il bilancio in utile e chiudiamo anche il bilancio consolidato in utile visto che quest’anno siamo riusciti a portare in leggero utile anche le due controllate Cerella e Sangritana e siamo molto soddisfatti di questo esercizio che abbiamo appena chiuso perché è stato un anno in cui abbiamo continuato a fare investimenti sul settore dei mezzi, su quello ferroviario e sui bus, e nonostante avendo dovuto affrontare fattori esogeni non prevedibili, abbiamo tenuto la nave della Tua nella giusta rotta. Abbiamo ridotto ulteriormente l’ indebitamento della società, abbiamo aumentato di 3 milioni di euro la bigliettazione che è molto importante per il tpl e dunque abbiamo avuto più passeggeri e abbiamo un ebitda, che è uno dei parametri più importanti che esprime lo stato di salute di una azienda arrivato a un 10,99% e sopra la media nazionale e quindi non possiamo che essere soddisfatti. Voglio ringraziare per tutto questo i lavoratori e il management di Tua e anche i sindacati con cui, nel rispetto dei ruoli c’e stato l’obiettivo di mettere al centro il bene dell’azienda”.

Sul filobus che dovrà transitare a Pescara sulla strada parco, De Angelis ha aggiunto: “Noi nel cronoprogramma abbiamo una previsione che entro il mese di ottobre di quest’anno dovrebbero iniziare a viaggiare i nostri mezzi ma stiamo anche aspettando l’autorizzazione di Ansfisa, ma i test che stiamo facendo sono utili per un servizio che riteniamo si svolta per la città di Pescara”.