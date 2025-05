OK RENDICONTO REGIONE: “CORRETTA GESTIONE CONTI”, CONTROTENDENZA SANITA’. QUAGLIERI: AZIONE EFFICACE

L’AQUILA – Al pesante buco della sanità fa da contraltare il buon andamento dei conti della Regione nell’annualità 2024, in continuità con gli ultimi 6 anni: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri, nella seduta del 30 aprile, proprio contestualmente al licenziamento del provvedimento di copertura del deficit sanitario di 131 milioni di euro, ha approvato il rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2024.

Lo rende noto lo stesso assessore regionale, esponente di FdI e recordman di preferenze, circa 12mila, alle regionali dello scorso anno quando la coalizione di centrodestra ha ottenuto il secondo mandato per la prima volta nella storia della Regione.

Esaminando i dati emerge che le movimentazioni di entrate ammontano a circa 4,7 miliardi di euro mentre i pagamenti toccano i circa 5 miliardi di euro con un saldo complessivo di cassa pari ad oltre 620 milioni di euro.

Il positivo andamento dei conti – secondo quanto si è appreso – ha permesso anche la copertura del pesante debito nella sanità. Come sottolineato ieri da Abruzzoweb, questa buona notizia non è stata comunicata nelle note della serata del 30 aprile, confezionate dall’Ufficio stampa della Giunta abruzzese sui lavori dell’esecutivo, ma con una nota, errata e male impostata, diramata dallo staff dell’assessore Quaglieri nel tardo pomeriggio del primo maggio, Festa dei lavoratori. In sostanza, c’è stato un cortocircuito della comunicazione.

“Il rendiconto della Gestione, adottato nei termini di legge, conferma la corretta e puntuale gestione finanziaria dell’Ente, anche nel 2024 – spiega Quaglieri -. Nel documento si registra un risultato economico pari ad oltre 100 milioni di euro ed un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all’esercizio precedente di circa 28 milioni di euro, questo a dimostrazione del trend positivo che ha caratterizzato la gestione negli ultimi 6 esercizi. Mi preme sottolineare come questa approvazione evidenzi l’efficacia del nostro Governo Regionale che per il sesto anno consecutivo ha raggiunto l’obiettivo nei termini”.

“La corretta adozione di questi fondamentali documenti contabili – continua Quaglieri – ci consentirà di attivare sin da subito il procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione dell’assestamento di Bilancio per il triennio 2025/2027, altro importante passaggio della programmazione che la Regione stessa adotta annualmente per la realizzazione dei più rilevanti interventi e servizi previsti a beneficio della collettività regionale. Una finalità che, sin dal primo giorno di insediamento del nostro Governo di centrodestra, rappresenta indistintamente il primario interesse di una azione amministrativa mirata e funzionale alle esigenze dell’intero territorio abruzzese”.

In particolare, Quaglieri annuncia che “in seguito all’importante percorso amministrativo-contabile l’Ente regionale potrà tornare a contrarre indebitamento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed essenziali”. In pratica, la Regione potrà contrarre nuovi mutui.

Ora il rendiconto 2024 sarà sottoposto al Giudizio di Parificazione da parte della Corte dei Conti, “con i cui Uffici le Strutture amministrative regionali preposte interagiscono costantemente e proficuamente da anni”, prosegue ancora l’assessore regionale.

Successivamente, il documento sarà al vaglio del Consiglio regionale per la definitiva approvazione. (b.s.)