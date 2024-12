L’AQUILA – Con una delibera firmata dal rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse, il 3 dicembre scorso è stata riconfermata nell’importante ruolo di coordinatrice sia del Nucleo di Valutazione sia dell’Organismo di Valutazione dell’ateneo, Federica Cucchiella, autorevole professore ordinario di Economia ed Organizzazione aziendale e di Gestione dei sistemi sanitari e Strumentazione di diagnostica medica.

Un attestato di stima per il buon lavoro svolto da parte di Cucchiella, nel guidare il complesso organismo deputato alla verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti-docenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.

In aggiunta, lo stimato docente ha con rigore presieduto anche l’Organismo Indipendente di Valutazione, che si deve occupare delle procedure di valutazione delle strutture e del personale “al fine di promuovere nell’Università il merito e il miglioramento della perfomance organizzativa e individuale”.

Del resto, secondo quanto si è appreso da fonti universitarie, durante il suo coordinamento l’Ateneo è stato sottoposto alla periodica visita di accreditamento superata brillantemente, anche grazie all’indipendenza che ha contraddistinto l’operato due organismi.

Cucchiella aveva risposto all’avviso pubblico approvato dal Senato accademico nel giugno scorso per la selezione di due membri interni dei Nucleo di valutazione per il triennio 2024- 2027, a cui si è affiancato un bando del Consiglio di amministrazione per il quattro membri esterni.

L’esito dei due avvisi è arrivato il 29 ottobre: il Senato accademico ha effettuato l’esame delle candidature pervenute, e ha designato quali membri interni Federica Cucchiella e Michele Ferrara, professore ordinario di Psicobiologia e Psicologia fisiologica.

Il Consiglio di amministrazione di Univaq, a sua volta ha nominato come membri esterni, Luciano Barboni, professore associato di Chimica organica dell’Università di Camerino, Bruno Moncharmont, professore di Patologia generale e direttore del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università Lum di Bari, Emanuele Fidora, dirigente del Ministero dell’Università e della Ricerca e l’avvocato Gaetano Prudente, direttore generale dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

Infine con la stessa delibera Federica Cucchiella, Emanuele Fidora e Gaetano Prudente, sono stati nominati membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione, e Cucchiella è stata confermata coordinatrice sia del Nucleo di Valutazione, sia dell’Organismo indipendente di valutazione.

Si legge infine nella delibera: “la qualifica di componente del Nucleo di Valutazione così come quella di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione potrà comportare l’attribuzione, in aggiunta alle spese di missione, di un compenso la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione”.

Cucchiella è tra le altre cose referente di Ateneo nei gruppi di lavoro sul cibo e sull’educazione sostenibile all’interno della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile, e la sua carriera accademica si è svolta tutta nell’Università dell’Aquila dopo la laurea in Economia con il percorso formativo caratterizzato anche da un dottorato di ricerca in Ingegneria Economico Gestionale presso l’Università degli Studi di San Marino.

Nel 2015 è diventata professoressa associata e dal 2020 professoressa ordinaria in ingegneria Economico Gestionale.

Nelle sue ricerche, molto autorevole il filone scientifico sulla gestione degli investimenti finalizzati alla promozione delle energie da fonti rinnovabili con specifica concentrazione all’energia fotovoltaica, al biometano ed agli inceneritori con recupero energetico.

È autore di quattro brevetti di invenzione industriale che possono contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile ed è socio fondatore dello Spin-off SenSing, società, di cui ha presieduto il cda, che opera nel campo della produzione di prodotti ingegneristici materiali e bio-materiali innovativi, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica applicata all’innovazione di processo o prodotto e l’erogazione di servizi nel campo della ricerca scientifica.