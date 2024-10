“OKTOBER SPORT FEST”: L’EVENTO CON L’AQUILA RUGBY E LO UNITED ALLO STADIO FATTORI

L’AQUILA – Sarà una “Oktober sport fest” quella che andrà in scena allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila il prossimo sabato 5 ottobre. La Rugby L’Aquila e lo United L’Aquila organizzano congiuntamente un evento a ingresso gratuito, all’insegna dello sport di base e della socialità.

Entrambe le compagini, infatti, inizieranno a breve i rispettivi campionati (di Serie A nel rugby e di Terza Categoria nel calcio) e per questo hanno deciso di dare appuntamento in uno degli stadi storici della palla ovale italiana, per una giornata che andrà avanti dalle 11 del mattino e fino a sera. Ci saranno tornei di calcio a 6 e di touch rugby, ma anche un angolo giochi con biliardino – in collaborazione con la cooperativa sociale Métis – un’area dedicata al food&drink.

A far ballare ci penserà il dj Stic, con un set al tramonto del Gran Sasso d’Italia. Sarà possibile aderire alla campagna abbonamenti per la Rugby L’Aquila, che il 13 ottobre inizierà la sua prima storica stagione in A, e sostenere le attività sociali e sportive dello United L’Aquila, che il giorno successivo (domenica 6) esordirà nella sua settima stagione in Terza Categoria.

In caso di pioggia l’evento si terrà sulle grandi tribune del Fattori. Saranno presenti in campo alcune delegazioni di strutture per l’accoglienza dei migranti dell’Aquila, ma anche i ragazzi e le ragazze della Comunità 24 Luglio e di Abitare Insieme, partner dello United L’Aquila, per una giornata che vuole ribadire innanzitutto l’importanza fondamentale dello sport per una reale inclusione nel tessuto sociale comunitario.