OLIMPIADI DI FILOSOFIA 2021-2022, IL MASCI DI CHIETI IN TESTA A GRADUATORIE VA IN FINALE NAZIONALE

CHIETI – La studentessa Medina Ibraimi-classe 5D del Liceo Scientifico Filippo Masci di Chieti – il cui incarico di dirigenza è svolto dalla professoressa Sara Solipaca, si è aggiudicata il primo posto nelle graduatorie regionali delle Olimpiadi di Filosofia 2021-2022 tenutesi lo scorso 21 marzo.

Le Olimpiadi sono un’importante iniziativa promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana (SFI), l’Associazione di promozione sociale Philolympia e con il supporto del Liceo “A. Genovesi” di Napoli.

La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione.

Le Olimpiadi di Filosofia sono rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria italiana, delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le Scuole Europee, al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le potenzialità didattiche e formative della filosofia.

“La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita e costituisce un importante strumento didattico per le scuole e per gli studenti stessi, poiché offre una duplice opportunità di sviluppo: da un lato la possibilità di affrontare approfonditamente ulteriori contenuti filosofici con un occhio alle tematiche dell’agenda setting contemporaneo, servendosi di una didattica al passo con le ICT, in termini di strumenti e metodologie impiegati; dall’altro la possibilità per gli studenti di inserirsi in un contesto di confronto che superi le mura scolastiche e della classe, proiettando i ragazzi nella realtà europea ed extraeuropea, raccordando scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di scambio proficuo di risorse culturali per diffondere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini”, si legge in una nota.

“I nostri più grandi e sinceri complimenti ed un in bocca al lupo a Medina per la finale nazionale alla quale parteciperà il 7 aprile!”.