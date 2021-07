OLIMPIADI, GLI ATLETI ABRUZZESI ENTRANO IN SCENA A TOKYO

PESCARA – A quattro giorni dall’avvio delle Olimpiadi di Tokyo alcuni degli atleti abruzzesi o appartenenti a società della regione, sono già scesi in gara. Si attende però la prima medaglia.

Il riferimento è soprattutto al ciclismo con l’Italia di Vincenzo Nibali e compagni che non è riuscita a salire sul podio, con la delusione per il teatino Giulio Ciccone. Medaglia di bronzo in campo femminile con Elisa Longo: soddisfatta Marta Bastianelli, laziale di nascita ma abruzzese di adozione e residente (a Guardia Vomano, ndr) nella nostra regione.

In attesa dell’atletica con Gaia Sabbatini, nelle prime gare di squadra hanno già partecipato Pierpaolo Ricci e Simone Fontecchio nel basket maschile, Paolo Nicolai nel beach volley e Francesco Di Fulvio con il settebello di pallanuoto.