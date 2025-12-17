“OLTRE LE LINEE DEL CONFLITTO”: LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME ALL’UDA

CHIETI – “Un importante momento di confronto sul Diritto Internazionale Umanitario, tra legalità, tutela della dignità umana e responsabilità delle istituzioni”.

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale d’Abruzzo a margine della presentazione del volume “Oltre le linee del conflitto” di Alessio Matarazzo, che si è svolta questa mattina all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti.

All’incontro hanno preso parte il difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, il presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero e il professor Antonello Canzano, “a testimonianza del valore scientifico e istituzionale dell’iniziativa”, concllude la nota.