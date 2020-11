OLTRE UN MILIONE IN PIU’ PER SAN RAFFAELE SULMONA: I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PESCARA – La Giunta regionale, riunita questo pomeriggio a Pescara, e presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha disposto, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la rimodulazione del tetto di spesa della Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, già fissato in 4 milioni 849mila 607 euro, per il 2019, incrementandolo, per il 2020, di un milione e 300mila euro, nell’ambito dell’aumento del budget complessivo stanziato negli atti di programmazione finanziaria 2020.

L’incremento sarà destinato alla remunerazione di prestazioni (Codice 28) rese dalla casa di Cura San Raffaele, unica struttura del territorio regionale ad effettuare tali prestazioni rivolte a pazienti con mielolesioni e gravi cerebrolesioni, in un contesto di scarsa diffusione di strutture simili nel centro sud d’Italia.

Su proposta dell’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, l’Esecutivo regionale ha destinato lo stanziamento di 600mila euro agli interventi a sostegno dei genitori caregiver che assistono i figli minori affetti da malattie rare che comportano una condizione di disabilità gravissima, con necessità di una elevata intensità assistenziale nelle 24 ore, mediante l’assegnazione di un contributo economico concedibile per ciascun nucleo familiare pari a 10mila euro in favore del genitore che vi si dedica in maniera continuativa e risulta essere disoccupato/inoccupato. L’erogazione del contributo a favore dei beneficiari è stabilita in due soluzioni: il 70% dell’importo a conclusione delle procedure di ammissione, il restante 30% a seguito di relazione semestrale da parte del Servizio Sociale competente per territorio di residenza, che confermi il mantenimento dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio. La deliberazione di giunta comprende nell’allegato A l’Avviso relativo ai criteri e alle modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2020, in quello B il modello di istanza di accesso al contributo economico e in allegato C il modulo da compilare a cura del medico convenzionato che ha in carico l’assistito. La fruizione del contributo oggetto dell’Avviso è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti, tranne che con la fruizione dell’Assegno disabilità gravissima erogato con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza. Le istanze devono essere inviate entro 20 giorni dalla pubblicazione della DGR sul BURA e, stante lo stato di emergenza sanitaria in atto, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] . L’invio può essere fatto da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto richiedente o avvalendosi dell’ausilio dei Patronati. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del genitore – caregiver Anno 2020”. Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato sia sul portale regionale www.regione.abruzzo.it, sia sul sito dell’Osservatorio sociale regionale www.abruzzosociale.it.

Su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la Giunta ha, poi, recepito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 31 marzo scorso, con cui è stato approvato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ambulatoriali. Tale Accordo prevede l’istituzione, in ogni Regione, di un Comitato paritetico, presieduto dallo stesso Assessore alla Salute, e composto da quattro rappresentanti delle Asl e cinque rappresentanti sindacali individuati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’attività del Comitato è rivolta, principalmente, a formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, fornire indirizzi alle aziende e ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale e attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali. Su proposta dell’assessore all’Ambiente Nicola Campitelli, la Giunta ha recepito latto denomianato “Determinazione dei valori di fondo naturale dei sedimenti marini abruzzesi”, istruito e trasmesso da ARTA Abruzzo-Distretto di Pescara, che tiene conto delle attività svolte e delle elaborazioni dei dati analitici prodotti, nel periodo 2011-2016, in questo specifico settore, per prerogative di competenza in relazione alle quali il Servizio deputato rilascia i titoli autorizzativi per l’immersione in mare di sedimenti marini derivanti da attività di dragaggio.

Su proposta del Presidente, Marco Marsilio, approvato il Piano di emergenza dighe finalizzato alla pianificazione e la gestione delle emergenze di protezione civile per la Diga di Provvidenza nel Comune dell’Aquila. Il documento è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dai servizi regionali di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile (DPC029) e Infrastrutture. Il Piano di Emergenza della diga di Provvidenza (PED), prevede situazioni di rischio ed indirizzi di pianificazione delle emergenze che devono essere recepiti dai Comuni che si trovano a valle dello sbarramento, nei rispettivi piani di emergenza comunali. Si tratta di un documento dinamico che necessita di periodici aggiornamenti oltre che di apposite esercitazioni da parte di tutti gli enti e strutture interessate per testare l’efficacia sul territorio.

Approvata, su proposta dell’assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris, una variazione di bilancio per Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione come previsto dalla legge regionale 10/2020 e come modificato dalla legge regionale 16/2020. In sostanza, si prevede un aumento dello stanziamento disponibile per contributi alle imprese del settore dell’informazione e della comunicazione pari a 20mila euro. Lo stanziamento previsto, pertanto, passa da 420mila euro a 440mila.

Un tirocinio per giovani diplomati e laureati iscritti nei Registri dei praticanti per avviarli all’esercizio della libera professione. È quanto si propone la Giunta regionale che oggi, su iniziativa del vice presidente ed assessore alle Politiche agricole, Emanuele Imprudente, ha approvato la convenzione per un programma di collaborazione pluriennale tra la Regione Abruzzo-Dipartimento Agricoltura e il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Oltre ad arricchire l’esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione attraverso un contatto diretto con il mondo del lavoro anche ai fini del superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione professionale il tirocinio sarà utile all’Amministrazione regionale per l’instaurazione di un proficuo rapporto interistituzionale con il Collegio degli Agrotecnici anche in termini di confronto e di ulteriore specializzazione.

Disco verde anche per lo schema d’intesa tra la Regione Abruzzo, la Regione Lazio, e la Regione Molise per la procedura di approvazione del Piano del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e Valutazione Ambientale Strategica (VAS). L’obiettivo è definire una collaborazione tra le tre Regioni nell’ambito della quale la Regione Abruzzo viene individuata Regione Capofila (per vastità di territorio interessato dalla procedura di VAS).

Approvati, su proposta dell’assessore con delega alla Cultura, Daniele D’Amario, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’anno 2020 per attività legate alla cultura cinematografica, audiovisiva e multimediale. In considerazione dell’emergenza sanitaria, la copertura finanziaria è pari a 300mila euro.

