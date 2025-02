CASAPOUND L’AQUILA: OMAGGIO A FRANCESCO PIETRAMICO, “VITTIMA DEL TERRORISMO ANTIFASCISTA”

L’AQUILA – “Francesco Pietramico vittima del terrorismo antifascista”: con questo striscione e con un omaggio floreale deposto presso la sua sepoltura la sezione aquilana di CasaPound Italia ha voluto rendere omaggio alla figura del commissario prefettizio di origini bagnesi, nell’ottantunesimo anniversario della sua uccisione per mano partigiana.

“Pietramico – spiega in una nota il movimento della tartaruga frecciata – era nato a Bagno, in quel tempo comune autonomo, nel 1891 e dal maggio 1943 si era stabilito a Leonessa come Direttore dell’ufficio comunale per gli accertamenti agricoli, ruolo in cui si distinse per la sua decisa repressione del fenomeno della borsa nera. Dopo l’8 settembre 1943 Pietramico, avendo aderito alla Repubblica Sociale Italiana, fu nominato Commissario prefettizio del comune reatino e in tale veste, la mattina del 26 febbraio 1944, fu vittima di un’imboscata partigiana ordita da circa trenta banditi, che armati anche di fucili mitragliatori lo trucidarono dopo averlo prelevato dall’autobus diretto a Rieti su cui viaggiava.”

“Anche quest’anno – conclude CasaPound – abbiamo dunque voluto onorare la figura di Pietramico presso il cimitero di Bagno, frazione aquilana dove egli era nato e dove riposa, tributando il dovuto omaggio a un personaggio caduto vittima della violenza partigiana, ignorato e dimenticato solo perché schierato dalla ‘parte sbagliata’.”