ROMA – Un grazie ai balconi che con la loro musica hanno rotto il silenzio del lockdown. Con uno striscione a sorpresa Spotify ha reso omaggio alla musica, agli artisti e alla gente comune che nei mesi di un lungo silenzio imposto dalla pandemia hanno cercato di tenere vivo lo spirito degli italiani. Spotify ringrazia l’Italia con uno spot.

Dall’Inno di Mameli a Va pensiero, da Azzurro a Il cielo è sempre più blu, da Roma Capoccia a Napule è. Sono solo alcune delle canzoni che hanno rotto il silenzio irreale delle nostre città aprendo uno spiraglio di speranza e spensieratezza durante i giorni caldi dell’emergenza Covid. Una playlist fatta di note e resilienza che ha attraversato l’Italia da Nord a Sud, ricordandoci il vero potere della musica: quello di unire e di abbattere ogni distanza, anche in pieno lockdown. Ecco perché, all’Italia dei balconi e dei flashmob canori, Spotify dedica un ringraziamento speciale. Lo fa con una serie di striscioni, recapitati a sorpresa proprio sotto quei balconi e quelle finestre teatro di alcune delle performance più indimenticabili ed emozionanti che hanno fatto da colonna sonora alla nostra quarantena.

E conquistato le pagine delle principali testate straniere. Dalla terrazza di Jacopo Mastrangelo – il 19enne romano protagonista di un commovente tributo a Ennio Morricone, diventato subito virale – al balcone della 21enne Matilde Prestinari, dal flash mob del maestro Mimmo Ascione a Napoli – che con la sua bacchetta ha diretto un intero condominio – agli storici condomini di Monte Amiata e Ca’ Longa a Milano.

Senza dimenticare, ovviamente, gli artisti. Quelli che, in attesa di tornare a suonare su un palco vero, hanno trovato un nuovo modo per tenere accesa la musica e rimanere in contatto con il proprio pubblico. Fra quelli che Spotify ha scelto – simbolicamente – di omaggiare non potevano mancare Fedez – anzi, i Ferragnez, sovrani assoluti dei social con i loro live dal balcone di CityLife -, Giuliano Sangiorgi e Jo Squillo. Tanti messaggi, ma un solo hashtag ad accomunarli tutti: #GrazieBalconi.

Download in PDF©