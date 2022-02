LANCIANO – Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti.

Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola.

Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Erano circa le 8 e l’uomo era a piedi e come al solito era uscito per recarsi in centro. E proprio in mezzo alla strada è stato raggiunto da una serie di colpi di pistola, ucciso da un uomo che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era a piedi.

Fermato il presunto omicida, un 50enne che dovrebbe abitare nello stesso palazzo della vittima.

Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena: “Ero a casa quando ho sentito questi rumori forti ma in un primo momento non ho pensato potesse trattarsi di una sparatoria – racconta una residente ad AbruzzoWeb – Abbiamo avuto paura e ci siamo chiusi dentro. Quando mi sono affacciata ho assistito mio malgrado alla scena e ho visto il corpo dell’uomo a terra. Era un vicino di casa, abitava in un appartamento con la moglie e il figlio”.

Moglie e figlio che, non appena accaduta la tragedia, si sono affacciati dal balcone e hanno cominciato a urlare.

“È stata una scena straziante, tra paura e dolore”, racconta ancora la donna.

Nel quartiere sono tante le voci che continuano a rincorrersi, qualcuno parla di una lite tra i due, altri hanno riconosciuto nel presunto assassino una persona sola e poco stabile, soprattutto nell’ultimo periodo. Solo ipotesi al momento, nessuna pista è esclusa.

Sul posto, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e ambulanze del 118. Sono in corso le indagini.