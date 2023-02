OMICIDIO ALBI, PETTINARI: “MAFIE HANNO INVASO L’ABRUZZO, SERVE RISPOSTA DECISA”

PESCARA – “Le recenti notizie disegnano una mappa di macrocriminalità organizzata ben radicata nel nostro territorio. Sono anni che sostengo che ormai le mafie hanno invaso con i loro tentacoli anche l’Abruzzo e le conferme in questo senso continuano ad arrivare. Città densamente popolose come Pescara sono più a rischio e quindi non si deve mai abbassare la guardia”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, M5S, in merito agli ultimi arresti relativi all’omicidio dell’architetto Walter Albi, avvenuto al Bar del Parco di Pescara lo scorso primo agosto.

“Ringrazio le forze dell’ordine e la Magistratura tutta, ma la politica non deve continuare a dire che Pescara e l’Abruzzo sono città e regione sicura. In Abruzzo ci sono uomini delle mafie che esercitano un potere mafioso anche ordinando atti di altissima criminalità. Serve una risposta ferma, chiara e decisa che guardi alla legalità e che dia ai cittadini abruzzesi la consapevolezza che per quanto le trame della criminalità organizzata si allarghino c’è un compatto e imponente fronte di legalità che lo contrasta”.

“Per questo, in ogni grado istituzionale, è fondamentale fornire tutti gli strumenti necessari a chi combatte in prima linea, sia chi lo fa sulle strade come le forze dell’ordine, l’esercito e la polizia locale; sia a chi lo fa dai tribunali, dalle procure e dagli organi preposti al controllo. È da tempo che chiedo interventi di questo tipo e continuerò a farlo in ogni modo che possibile”, conclude Pettinari.