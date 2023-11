OMICIDIO DE GRANDIS A LANCIANO: IMPUTATO ASSOLTO PER INCAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE

LANCIANO – Sparò e uccise il vicino di casa: assolto perché incapace di intendere e volere.

Lo ha stabilito oggi la Corte d’Assise di Lanciano (Chieti) per Amleto Petrosemolo, 72 anni, accusato della morte dell’ex imbianchino e artista Francesco De Florio De Grandis, 72 anni, sempre di Lanciano, avvenuta a colpi di pistola il 13 febbraio 2022 sotto la propria abitazione, a Lanciano.

La Corte, ha disposto l’immediata scarcerazione per Petrosemolo e la misura di sicurezza del ricovero in una Rems (struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi) per 10 anni.

Secondo quanto accertato dal pool di periti (psichiatri forensi) nominati dal Tribunale, l’imputato sarebbe stato incapace di intendere e volere al momento di aver commesso il fatto, mentre è stato giudicato capace di partecipare consapevolmente al processo.