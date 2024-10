OMICIDIO THOMAS A PESCARA: RITO ABBREVIATO PER UNO DEI 2 IMPUTATI. SALTA L’IMMEDIATO DEL 12 FEBBRAIO

PESCARA- Niente giudizio immediato per i due minorenni accusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani, sedicenne brutalmente assassinato con 25 coltellate, lo scorso 23 giugno, nel parco Baden Powell di Pescara, per un debito di droga di circa 300 euro. Il processo davanti al Tribunale per i Minori dell’Aquila era già stato fissato al 12 febbraio 2025, ma i legali di uno dei due ragazzi, quello che avrebbe sferrato i primi dieci colpi sul povero ‘Crox’, hanno depositato un’istanza di rito abbreviato, subordinato a una perizia psichiatrica.

La richiesta sposta automaticamente il procedimento davanti al gup che ora dovrà fissare una nuova udienza. La Procura contesta agli imputati l’aggravante della crudeltà, vista la ferocia dell’azione, e la premeditazione: uno dei ragazzi, coetanei della vittima, avrebbe portato sul luogo un coltello – quello usato per uccidere – e una pistola. Il coltello non è mai stato ritrovato.