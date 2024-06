OMICIDIO PESCARA: COMUNE CHIUDE IL PARCO BADEN POWELL: “TROPPI CURIOSI SUL LUOGO DEL DELITTO”

PESCARA – Chiuso il parco ‘Baden Powell’ di via Raffaello a Pescara dove domenica scorsa è stato assassinato Thomas Christopher Luciani, 17 anni ancora da compiere. Al cancello d’ingresso del parco c’è una catena. “Abbiamo deciso – spiega l’assessore ai Parchi del Comune di Pescara Gianni Santilli – di chiudere il parco per la continua e incessante presenza di persone e curiosi. Il viavai nelle ultime ore si era fatto crescente e per questo abbiamo deciso la chiusura per qualche giorno. Crediamo di riaprirlo entro un paio di giorni”.

Davanti all’ingresso, intanto, aumentano fiori, striscioni e bigliettini in ricordo del ragazzo ucciso da due coetanei.