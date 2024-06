PESCARA – Domani l’ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani, 17 anni da compiere, brutalmente ucciso domenica pomeriggio, con 25 coltellate, nel parco ‘Baden Powell’ di Pescara. I funerali verranno celebrati alle ore 17:00 nella chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Rosciano.

Ad officiare la funzione saranno l’arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e il parroco don Mario Spadaccini. Per la giornata, il sindaco, Simone Palozzo, ha proclamato il lutto cittadino. “Per chi vuole dare l’ultimo saluto al mio angelo…”, scrive sui social, condividendo l’immagine del necrologio, la nonna del ragazzino, che fin da quando lui aveva tre anni e mezzo si era presa cura di lui “come una mamma”. Nel manifesto funebre c’è una foto di Crox – così lo chiamavano gli amici – con i suoi capelli lunghi sulla fronte e il suo volto da bambino. Lutto cittadino a Pescara e Rosciano.

“Ci prepariamo con immenso dolore e profonda commozione a dare il nostro ultimo saluto al nostro piccolo angelo Christopher”, scrive sui social il sindaco di Rosciano (Pescara).

Dall’autopsia, andata avanti fino alla tarda serata di ieri, è emerso che a provocare la morte del ragazzo sono state lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile. Thomas sarebbe morto rapidamente. L’esame – eseguito dal medico legale Cristian D’Ovidio, alla presenza del collega Ildo Polidoro, perito di parte della famiglia della vittima – ha confermato il numero di colpi emerso in sede di ispezione cadaverica, cioè 25.

L’autopsia è stata lunga e complessa per la necessità di identificare le singole lesioni, ma ha consentito di ricostruire in modo chiaro la dinamica, le cause della morte e quali siano stati i colpi letali. Per l’omicidio di Crox sono stati sottoposti a fermo due 16enni. L’unico vero intento è stato “quello di cagionare sofferenza e morte”, si legge in un passaggio del provvedimento con cui il gip del Tribunale dei Minori dell’Aquila, ieri, ha convalidato il fermo. Il quadro indiziario, scrive ancora il giudice, fa “risaltare come causa determinante dell’azione sia l’impulso lesivo, quello di provocare sofferenza e uccidere un essere umano”. Un atroce delitto commesso per ‘futili motivi’, circostanza che è contestata ai due minori. La città di Pescara, che ieri si è raccolta nel dolore all’interno del parco teatro del delitto, dove si è svolta la veglia di preghiera promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, cui hanno preso parte oltre mille persone, è ancora sotto choc per l’accaduto. Ora dopo ora aumentano fiori e bigliettini lasciati all’ingresso dell’area verde.

Sulla vicenda interviene anche l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, che lancia un appello. “Regione, Asl ed enti locali – afferma – completino l’applicazione delle leggi dotando finalmente le scuole della figura dello psicologo scolastico e potenziando i servizi necessari. Due anni fa la Regione Abruzzo aveva compreso questa urgenza, varando due leggi fondamentali: una per l’istituzione dello psicologo di base e l’altra per l’istituzione dello psicologo scolastico. Mentre per lo psicologo di base, seppur lentamente, si sta procedendo, la legge sullo psicologo scolastico, approvata il 17 agosto 2023, non è ancora stata applicata”.

“La città di Pescara si unisce nel dolore alla comunità di Rosciano, nel giorno dell’ultimo saluto a Christopher Thomas Luciani”. In occasione dei funerali del 16enne, in programma domani alle ore 17, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha proclamato il lutto cittadino, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, “certo di interpretare i sentimenti e le emozioni dell’intera collettività, attonita e incredula di fronte alla fine del giovane di Rosciano”, dice Masci. “Fermarsi è doveroso, come testimonianza del cordoglio non solo della nostra città ma della nazione, in segno di rispetto per la famiglia e per gli amici di Christopher, e anche per riflettere in maniera profonda e responsabile su ciò che è accaduto”.

Con il provvedimento firmato oggi per proclamare il lutto cittadino il sindaco ordina, a partire da domani mattina e fino alle ore 18.30, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Ai titolari di attività commerciali e ai pubblici esercenti viene chiesto di non porre in essere, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.