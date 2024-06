OMICIDIO PESCARA: DOMANI L’INCARICO PER L’AUTOPSIA

PESCARA – Sarà conferito domani mattina, al medico legale Cristian D’Ovidio, l’incarico per l’autopsia sul corpo di Christopher Tomas Luciani, 17 anni da compiere, ucciso domenica pomeriggio nel parco Baden Powell di Pescara.

L’esame autoptico sarà determinante per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per appurare cause e tempi della morte del giovane.

Intanto, nelle prossime ore si terrà la convalida del fermo dei due 16enni ritenuti responsabile dell’omicidio.

Attualmente i due ragazzi si trovano nei centri di prima accoglienza dell’Aquila e di Roma.