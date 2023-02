OMICIDIO PESCARA, MASCI: “GRAZIE A INQUIRENTI POSSIAMO ANCORA VIVERE IN UNA CITTA’ SICURA”

PESCARA – “In attesa che il lavoro della Magistratura faccia il suo corso, desidero come sindaco di Pescara esprimere tutto il mio apprezzamento nei confronti degli inquirenti che dopo mesi di indagini complesse hanno impresso una svolta alle investigazioni sull’efferato omicidio di via Ravasco”.

È il commento del primo cittadino Carlo Masci che aggiunge: “L’abnegazione di questi operatori è preziosa e merita il riconoscimento di tutta la collettività. È grazie al loro impegno che possiamo ancora vivere in una città sicura e a misura d’uomo, come Pescara dimostra di essere anche alla luce delle graduatorie nazionali. Il feroce assassinio del mese di agosto ha infatti colpito tutti i cittadini e destato sgomento in una realtà come la nostra che da sempre è culturalmente lontana da ogni forma di violenza”.