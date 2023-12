OMICIDIO STRADALE AD ASCOLI: CHIESTO IL PROCESSO PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO – La Procura di Ascoli Piceno ha chiesto il processo per il presidente della Provincia di Teramo e sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo indagato per omicidio stradale nella sua veste di automobilista. La richiesta è stata fatta anche per il consigliere comunale di Valle Castellana Simone Angelini anche lui coinvolto nella sua veste di automobilista. Lo riporta il Centro.

L’incidente stradale con una vittima avvenne nell’agosto del 2022 a Valle Castellana e da qui la competenza della Procura di Ascoli visto che il territorio di Valle Castellana rientra nel distretto giudiziario piceno.

Nell’incidente stradale perse la vita il 70enne Carlo Angelini. D’Angelo e il consigliere Angelini viaggiavano su due macchine che si scontrarono con quella guidata dal 70enne. Quest’ultimo viaggiava in direzione Valle Castellana quando, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, ci fu lo scontro con le due vetture che procedevano in senso opposto.